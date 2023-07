Governatori più amati, Bonaccini supera Zaia: «Primato interrotto dopo 12 anni»

Lo studio dell’istituto demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, quest'anno alla sua diciannovesima edizione, ha reso noti lunedì 10 luglio i nomi dei sindaci e dei presidenti di regione più amati d'Italia. A sorpresa, tra i governatori, ha conquistato il primo posto il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che dalla terza posizione dell’anno scorso è arrivato in vetta scalzando così il collega del Veneto, Luca Zaia, al primo posto da 12 anni a oggi.

Classifica Governatori

Per quanto riguarda la classifica dei governatori, Bonaccini con il 69% dei consensi raggiunge la testa della classifica superando per la prima volta Zaia, che ha mantenuto questo primato per dodici anni. Al terzo posto Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia 64%), già secondo un anno fa. Il presidente dell’Emilia-Romagna ottiene un gradimento personale maggiore di 17,2 punti rispetto alla sua elezione, e di quattro punti in più rispetto alla rilevazione dello scorso anno, quando si piazzò in terza posizione.

Classifica sindaci

A guidare invece la classifica dei sindaci è il primo cittadino di Milano Giuseppe Sala, con il 65% dei consensi. Il sindaco di Treviso, Mario Conte, non è stato inserito nello studio perché rieletto nell'anno in corso. Il prossimo anno potrà tornare a essere inserito nella classifica dei primi cittadini più amati d'Italia. «Non vedo nulla di preoccupante nel fatto che il presidente Zaia abbia perso il primato della classifica dopo oltre dieci anni. Su queste classifiche pesano degli indicatori su tematiche specifiche, resta comunque uno dei governatori più amati del Paese ed è al secondo posto. Sulla mia posizione in classifica ne riparleremo l'anno prossimo, come sempre continueremo a lavorare per il bene e l'interesse dei concittadini».

Note metodologiche

Il Governance Poll 2023 ha preso in considerazione 87 comuni capoluogo di provincia e le Regioni in cui vige la regola dell'elezione diretta, tranne il Molise dove si è votato a giugno. I comuni non testati sono quelli che hanno eletto il sindaco a maggio-giugno 2023 o commissariati o retti dal vicesindaco. Le interviste sono state effettuate tra maggio e giugno 2023 utilizzando sistemi misti: Cati, Cawi ed il sistema Tempo Reale di creazione dell'Istituto demoscopico Noto Sondaggi. La numerosità campionaria in ogni Regione è stata di 1.000 soggetti e di 600 elettori in ogni Comune, disaggregati per genere, età ed area di residenza. Il committente è Il Sole 24 Ore.