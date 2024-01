Ponte di Piave, insediato il primo il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

Si è insediato martedì 23 gennaio, per la prima volta a Ponte di Piave, il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Un traguardo raggiunto grazie al lavoro e alla collaborazione fra comune e l’Istituto comprensivo, un progetto che rientra nelle attività di educazione civica e nell’area legalità del Ptof dell’Istituto.

Durante la cerimonia di insediamento il sindaco Paola Roma ha accolto il neoeletto sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze e i consiglieri di maggioranza e di minoranza, nonché i rappresentati delle tre scuole primarie di Negrisia, Levada e Ponte di Piave, leggendo delle lettere a loro indirizzate contenenti anche il significato dell’intitolazione di ogni scuola che rappresenteranno. Particolare attenzione e importanza è stata posta al rispetto delle regole, alla grande responsabilità di essere i rappresentanti dei propri compagni e alla valorizzazione del concetto di democrazia partecipata.

I commenti

«Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze per la prima volta a Ponte di Piave - le parole del sindaco Paola Roma - è uno strumento attraverso cui possiamo avvicinare le giovani generazioni a diventare più consapevoli, propositive e partecipi verso il nostro territorio. È giusto che gli studenti, che prima di tutto sono cittadini, fin da subito, abbiano l’opportunità di far sentire la propria voce e di esporre le proprie iniziative a beneficio della comunità pontepiavense. Quello che è accaduto oggi - continua Roma - è un grande esercizio di democrazia partecipata e di cittadinanza attiva e ringrazio la Dirigente scolastica dott.ssa Maria Francesca Dileo e il corpo docente per l’opportunità data alla nostra Ponte di Piave».

«Ringrazio - conclude la dirigente scolastica Maria Francesca Dileo - l'amministrazione comunale e tutti i docenti, in particolare i referenti dell’attività Francesco Marchese e Paola De Nardi nonché il Gruppo di lavoro Ccrr dell’Istituto, che spendendosi per la realizzazione di questo progetto, hanno permesso al nostro Istituto di vivere questa esperienza, credendo nel valore e nelle capacità dei nostri ragazzi. Agli eletti e alle elette facciamo un grosso in bocca al lupo, con l’auspicio che ciò che inizia oggi possa essere un momento fondamentale del loro percorso di crescita».