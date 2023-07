Corso del Popolo, iniziata la sostituzione del porfido: «Ritmi serrati»

Hanno preso il via in questi giorni i lavori per il nuovo porfido di Corso del Popolo, in pieno centro a Treviso. La prima fase del cantiere, all’incrocio con viale Cadorna, durerà 15 giorni. I lavori stanno procedendo a ritmo serrato. Importanti le deviazioni al traffico, deviato per Via Lungo Sile Mattei.

All’altezza di Vicolo Pescatori lasciato libero l’accesso a frontisti e residenti di Via e Vicolo Pescatori da e per Ponte San Martino e garantito, nel medesimo tratto, il carico/scarico per le attività commerciali frontiste. Per le attività verso Via Diaz, il carico/scarico potrà avvenire anche nel tratto di corso del Popolo prospicente il Teatro Mario Del Monaco. Il transito pedonale verrà sempre garantito. Eventuali deviazioni o modifiche che si dovessero rendere necessarie saranno comunque segnalate in loco. La seconda fase interesserà, al via tra due settimane invece, interesserà il tratto compreso tra l’incrocio con Viale Cadorna a Via Diaz. Una volta riaperto il transito ai soli mezzi con massa complessiva a pieno carico inferiore a 35 quintali nell’area dell’incrocio, il cantiere interesserà la restante parte di Corso del Popolo fino a Via Diaz. Le operazioni di carico e scarico potranno avvenire regolarmente negli stalli di sosta preesistenti. Anche con il secondo stralcio verrà sempre garantito il transito pedonale. La durata totale dei lavori sarà di 40 giorni. Il costo complessivo stimato dell'opera è di 150mila euro. «Ci scusiamo per gli eventuali disagi al traffico - ha detto oggi il sindaco Mario Conte -. A lavori finiti avremo una pavimentazione completamente rinnovata».