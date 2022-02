Covid, 50 infermieri di nuovo a disposizione: «Riparte l'attività chirurgica»

Nuovi segnali di ritorno alla normalità per l'Ulss 2 "Marca trevigiana": da mercoledì 23 febbraio tutti i punti tampone dell'Ulss 2 saranno aperti solo la mattina (possibilmente su prenotazione). Questi i nuovi orari dalla prossima settimana:

TREVISO, DOGANA

Da lunedì a sabato dalle ore 8 alle 16. Domenica dalle 8 alle 12.

Da lunedì a sabato dalle ore 8 alle 16. Domenica dalle 8 alle 12. CONEGLIANO, ZOPPAS ARENA

Da lunedì a sabato dalle ore 8 alle 13. Domenica dalle 8 alle 12.

Da lunedì a sabato dalle ore 8 alle 13. Domenica dalle 8 alle 12. ALTIVOLE, EX VELO

Da lunedì a sabato dalle ore 8 alle 13. Domenica dalle 8 alle 12.

Da lunedì a sabato dalle ore 8 alle 13. Domenica dalle 8 alle 12. ODERZO, EX FORO BOARIO

Da lunedì a sabato dalle ore 8 alle 13.

La chiusura pomeridiana dei Covid point consentirà a 50 infermieri di rientrare in servizio negli ospedali della provincia. In questo modo da giovedì 24 febbraio l'Ulss 2 potrà ripartire con l'attività chirurgica aprendo di nuovo i reparti di day surgery e week surgery presso gli ospedali di Treviso, Montebelluna e Vittorio Veneto.

Il bollettino di Azienda Zero

Giovedì 17 febbraio sono 1.072 i nuovi positivi trovati in provincia di Treviso. I trevigiani attualmente positivi nella Marca sono 12.067. Il 31% dei positivi è ancora in età scolare. In calo costante anche i ricoverati negli ospedali: 192 in area non critica, 14 in terapia intensiva (di cui 8 negativi). I non vaccinati nella fascia d'età 50-64 sono 10.112. Vaccinato il 93.3% del totale (contando però anche i guariti dal virus). Le terze dosi nella popolazione Over 50 hanno raggiunto il 56,2% del totale. 157 gli ospiti positivi nelle case di riposo, 162 i dipendenti dell'Ulss 2 ancora positivi al virus.