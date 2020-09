Ex Zanusso, tamponi molecolari a 58 migranti e 3 operatori: «Tutti positivi»

Sono 35 i nuovi casi di Coronavirus registrati in provincia di Treviso nella sola giornata di pggi, mercoledì 30 settembre. Il bollettino di Azienda Zero diffuso in mattinata segnava invece altri 42 nuovi casi. Un'impennata dovuta, in parte, alla conferma delle positività per i 58 migranti e 3 operatori dell'ex caserma Zanusso di Oderzo, sottoposti a tampone molecolare nella giornata di oggi.

Il bollettino di Azienda Zero

Salgono dunque a 907 le persone positive al Covid nella Marca. Nel report odierno va segnalato anche il decesso di una 92enne con pluripatologie ricoverata nell'ospedale di comunità a Vittorio Veneto. Il numero dei decessi in provincia dall'inizio dell'emergenza raggiunge così quota 349. Due i pazienti attualmente in terapia intensiva: si tratta di un positivo ricoverato per problemi cardiologici e di un secondo paziente, attualmente in terapia intensiva centrale al Ca' Foncello che nelle prossime ore verrà trasferito nel reparto dei ricoveri ordinari. In area non critica sono 13 i pazienti ricoverati a Treviso e 19 quelli nell'ospedale di comunità a Vittorio Veneto. In base al report delle ore 8 di mercoledì mattina sono 23 le persone in isolamento domiciliare nella Marca con sintomi legati al Covid, 124 a livello regionale. Per quanto riguarda, infine, il decesso sospetto dell'anziana deceduta lunedì mattina a Conegliano, l'Ulss 2 fa sapere che i tamponi sulle figlie della donna e sui loro contatti stretti sono risultati tutti negativi. Nessuno dei familiari era mai stato posto in isolamento dopo il decesso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La situazione nelle scuole

Buone notizie invece dal mondo della scuola dove nessun nuovo provvedimento di quarantena è stato emesso oggi per le scuole della provincia. In base agli ultimi monitoraggi forniti dalla Regione gli istituti scolastici della Marca con almeno uno studente positivo sono 25 mentre restano stabili a 416 gli studenti attualmente in isolamento domiciliare, 28 gli insegnanti in quarantena nella Marca. A livello regionale, invece, sono 90 gli istituti con almeno un positivo e 970 gli studenti in isolamento (120 gli insegnanti).