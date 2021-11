Covid, sabato il "vax day" dell'Ulss 2 in municipio a Fonte

Sabato 20 novembre presso il municipio di Fonte è in programma una mattinata di vaccinazioni dalle ore 9 alle ore 12.30: potranno sottoporsi alla vaccinazione, che sarà effettuata in Sala Consiliare, tutti gli over 12, residenti sia a Fonte sia nei Comuni limitrofi. Potranno essere somministrate sia prime sia seconde dosi del ciclo di base, così come terze dosi sia booster sia addizionali.

«Insieme al sindaco, Luigino Ceccato, che ringrazio, invito tutti i cittadini di Fonte e dei Comuni vicini ad approfittare di questo Vax Day - esorta il direttore generale, Francesco Benazzi - L’incremento dei casi di quest’ultimo periodo conferma senz’ombra di dubbio la necessità e l’importanza dell’immunizzarsi».