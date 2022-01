Ristoratore e padre di famiglia perde la vita a soli 35 anni

Saranno celebrati domani, mercoledì 19 gennaio, alle ore 10.30 nel patronato di Crespano del Grappa i funerali di Cristopher Savio, 35enne titolare della pizzeria “Sant’Andrea” a Fietta di Paderno del Grappa.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", negli ultimi giorni Cristopher era stato ricoverato in ospedale dove era risultato positivo al Covid. Il virus ha aggravato ancora di più le sue condizioni di salute portandolo al decesso nella giornata di sabato 15 gennaio. A piangerlo oggi la moglie la Giada e la figlia Miriam, di due anni oltre alla mamma Mariarosa e al papà Claudio. Molto conosciuto nella zona del Grappa, Savio si era fatto apprezzare da molti clienti grazie alla sua passione per il lavoro.