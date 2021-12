Sclerosi multipla, il sorriso di Deborah si spegne a 40 anni

Valdobbiadene in lutto per la scomparsa di Deborah D'Ambroso, mancata all'affetto dei suoi cari dopo una lunga e sofferta lotta contro la sclerosi multipla. Deborah aveva solo 40 anni ed era originaria di San Pietro di Barbozza.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", in paese molti la ricordano oggi come una donna di grande impegno e forza di volontà. Amava collezionare peluches, ne aveva tantissimi in casa. A piangerla oggi ci sono la mamma Albina e il papà Luigi che le sono sempre stati vicini per assisterla. Una famiglia modello quella di Deborah: la mamma fa parte del direttivo dell'Aism (l'associazione sclerosi multipla della provincia di Treviso) mentre il papà Albino fa parte ormai da diversi anni dei nonni vigile di Valdobbiadene. La loro vicinanza alla figlia durante il difficile periodo della malattia ha commosso tutta Valdobbiadene. Mercoledì 15 dicembre, alle ore 15, sarà celebrato il funerale nella chiesa di San Pietro di Barbozza. A ricordare Deborah ci saranno anche il fratello Manuel con Stefania, Kety e l'amatissima Ashley ma anche gli zii, i cugini e parenti tutti.