Piazza Vittoria, vertice per il park sotterraneo: 430 posti auto, 100 per i residenti

Grandi opere in cantiere a Treviso: l'amministrazione Conte ha rispolverato il progetto del parcheggio sotterraneo in Piazza Vittoria, uno dei luoghi simbolo del centro storico. Nei piani del Comune c'è infatti la creazione di una grande area pedonale da Piazza Vittoria a Via Cadorna. Dal momento che il progetto del park interrato all'ex Pattinadromo non sarà realizzato, quella di Piazza Vittoria potrebbe diventare un'area strategica per la sosta in città.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il nuovo parcheggio (se realizzato) avrà 430 nuovi posti auto di cui cento saranno riservati ai residenti. In questo modo l'attuale area di sosta a raso nel mezzo della piazza sarebbe eliminata e resa pedonale. Un progetto ambizioso che l'amministrazione Conte vorrebbe estendere in futuro anche a Piazza Duomo. Prima di avviare gli eventuali lavori in Piazza Vittoria bisognerà però verificare le condizioni del Monumento ai Caduti, mettendolo in sicurezza. Mercoledì scorso si è tenuto un nuovo vertice tra Comune e Soprintendenza in cui è stato deciso di avviare l'iter di valutazione sul Monumento ai Caduti che potrebbe anche essere smontato per consentire la realizzazione del parcheggio sotterraneo in totale sicurezza.

Scuole

In questi giorni, alle scuole "Stefanini", è iniziata invece la demolizione della vecchia palestra. Al suo posto verrà realizzata una nuova struttura con campo da gioco per pallavolo e pallacanestro di dimensioni regolamentari, spogliatoi e servizi per attività extra scolastiche. Un'opera dal costo di circa 7 milioni di euro, in gran parte finanziata grazie ai fondi del Pnrr. Ad annunciarlo è stato sempre il sindaco Conte dai suoi profili social: «Quello in Viale III Armata è il più grande intervento mai realizzato sugli istituti scolastici nel dopoguerra. Al termine dei lavori le scuole saranno completamente rinnovate» conclude il primo cittadino.