Domenica di Carnevale, 90mila persone in centro a Treviso

Domenica di Carnevale all insegna di una grandissima affluenza in centro storico a Treviso dove sono arrivate circa 90mila persone. Un pomeriggio di festa dedicato soprattutto alle famiglie arrivate in massa in città.

Nonostante la grande affluenza di persone in città, non si sono riscontrate criticità né per la viabilità né di sicurezza urbana. Calmaggiore e Piazza dei Signori, anche oggi come sabato, sono rimaste chiuse al traffico dalle 14.30 alle 19 per garantire la massima sicurezza ai bambini e e alle persone che si erano concentrate in centro storico. Positivo il bilancio dei controlli da parte della polizia locale che ha monitorato l'affluenza per tutto il pomeriggio. Entusiasta il commento del sindaco Mario Conte: «Oggi a Treviso abbiamo assistito a una vera e propria invasione di sorrisi. Giornata meravigliosa». I festeggiamenti del Carnevale trevigiano si chiuderanno martedì 21 febbraio con la grande sfilata dentro Mura dei carri mascherati. Una festa imperdibile.