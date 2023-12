Addio a don Armando, insegnante e punto di riferimento per i giovani

Diocesi di Vittorio Veneto in lutto per la scomparsa di don Armando Lucato, mancato nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 dicembre alla casa di riposo "Opera Immacolata di Lourdes". Aveva 72 anni.

Nato a Morgano nel 1951, don Lucato era stato ordinato sacerdote a Badoere di Morgano nel 1979. Per diversi anni aveva insegnato religione all’Itis Galilei di Conegliano. Sacerdote salesiano, stimato e ben voluto da tutti, era arrivato nella diocesi di Vittorio Veneto nel 1999, prendendo servizio nella comunità per tossicodipendenti di Parè, a Conegliano. In quello stesso anno aveva assunto l’incarico di parroco di Bagnolo di San Pietro di Feletto, dov'era rimasto fino al 2008 lasciando un ricordo indelebile nei fedeli della parrocchia. Sua, infatti, l'idea di trasformare l'oratorio della parrocchia in una discoteca del sabato sera per evitare che i giovani del paese prendessero l'auto e rimanessero coinvolti in incidenti stradali. Un caso nazionale e, sempre a Bagnolo, don Armando aveva portato anche il calcio saponato. Dal 2004 al 2006 aveva ricoperto l'incarico di direttore della casa accoglienza Toniolo di Conegliano e dal 2006 al 2008 era stato parroco di Rua di Feletto. Un repentino aggravarsi del suo stato di salute, nel 2008 era rimasto invalido venendo ospitato nella casa di riposo di Conegliano, dove aveva assunto l’incarico di assistente spirituale. Ricordato da molti come il "prete dei giovani", era solito dire che nessun ragazzo era irrecuperabile. Il funerale sarà celebrato venerdì 15 dicembre, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di Badoere, mentre giovedì 14, alle ore 20, si terrà una veglia di preghiera nella chiesa parrocchiale di Bagnolo.