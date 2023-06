Male incurabile, addio a Doriano Buro: simbolo dell'Indomita Monigo

Si è spento nel giorno della Festa della Repubblica, all'hospice "Casa dei Gelsi", il sorriso di Doriano Buro, strappato all'affetto dei suoi cari da un tumore contro cui ogni cura si è rivelata vana. Doriano aveva 69 anni: orignario di Fiera, era uno dei volti più conosciuti tra gli appassionati di calcio trevigiano.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", fino alla pensione Doriano aveva lavorato come impiegato di banca prima alla Banca Popolare di Castelfranco Veneto, poi alla Banca Popolare di Vicenza e infine a Vedelago. La sua vera passione però è sempre stata quella per il calcio. Da giovane aveva giocato per la "Indomita Monigo", società in cui aveva giocato anche il fratello Luigino, mancato nel 2016, lui sì calciatore che aveva vestito le maglie di Venezia e Paese. I Buro sono però conosciuti a Treviso come una famiglia che ha davvero il calcio nel sangue: oltre a Doriano e Luigino, il nipote Fabrizio è allenatore. Doriano, attaccati gli scarpini al chiodo, non aveva mai abbandonato il calcio diventando dirigente dell'Indomita Monigo, allenatore delle giovanili, educatore e anche speaker agli eventi che univano calcio e beneficienza. Chi l'ha conosciuto lo ricorda oggi come una persona solare e piena di voglia di vivere anche dopo la scoperta della malattia che l'ha strappato all'affetto dei suoi cari. A piangerlo oggi ci sono la moglie Loredana, la figlia Valentina e i suoi amati nipoti, Filippo e Pietro oltre a tantissimi amici e conoscenti legati soprattutto al mondo del calcio. L'ultimo saluto sarà celebrato domani pomeriggio, martedì 6 giugno, alle ore 15 nella chiesa di Sant'Ambrogio a Fiera.