Appendeva sacchetti pieni di escrementi sugli alberi: ecovandalo incastrato

E' stato colto sul fatto dalle foto-trappole installate dal Comune di Susegana il 60enne responsabile di numerosi abbandoni di rifiuti nella frazione di Ponte della Priula. Le telecamere lo hanno ripreso mentre gettava a terra dei rifiuti derivati da scarti animali.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", si tratta della stessa persona che, tempo addietro aveva appeso sacchetti pieni di escrementi animali sui rami degli alberi, creando anche un problema per la salute pubblica. Il sindaco Vincenza Scarpa ha condiviso sui social l'immagine dell'ecovandalo: «La foto trappola ha ripreso la scena - spiega - Per il resto ci penseranno le forze dell'ordine». Nonostante fosse già stato multato in passato, il 60enne ha continuato ad abbandonare i rifiuti in strada come se niente fosse. Al momento però non risulta esserci nessuna denuncia contro di lui.