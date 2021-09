All'artista trevigiana Eleonora Bottecchia il Premio “Eccellenze Stilistiche 2021”

Un nuovo riconoscimento per l’artista trevigiana Eleonora Bottecchia. Giovedì 16 settembre, nella storica Galleria Effetto Arte di Palermo, si è tenuto il vernissage del Premio “Eccellenze Stilistiche 2021” organizzato da “Art Now”, nota testata giornalistica artistica diretta dal critico e saggista Sandro Serradifalco. Il riconoscimento è conferito annualmente a illustri personaggi del mondo dell’arte e della cultura che, grazie alle loro opere hanno contribuito, nell’anno 2020, ad arricchire il patrimonio artistico nazionale. Un grande appuntamento, ideato per promuovere gli artisti contemporanei che negli ultimi anni si sono distinti per l’impegno stilistico e tecnico.

Tra gli artisti a cui è stato assegnato il riconoscimento c’è Eleonora Bottecchia, segnalata per il premio grazie alle sue caratteristiche marine. La trevigiana si è presentata all’evento artistico con un’opera materica dal titolo “Riviera Blu”, un classico della sua collezione di sculture a tema marino. “Ringrazio l’Editore Prof. Serradifalco, la curatrice Dott.ssa Romeo e tutta la commissione artistica per il prestigioso riconoscimento - dichiara Eleonora Bottecchia -. Sono davvero onorata che le mie marine abbiano avuto un riscontro cosi autorevole”. La mostra delle opere selezionate per il Premio “Eccellenze Stilistiche 2021” si terrà presso la Galleria Effetto Arte di Palermo dal 18 al 25 settembre.