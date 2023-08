Questura di Treviso, in pensione il Commissario Fabio Molena

La Questura di Treviso saluta il Commissario Fabio Molena che, dopo una lunga e intensa carriera nella Polizia di Stato, ha raggiunto il pensionamento proprio in questi giorni. Entrato in Polizia nel 1985, dopo il corso di formazione per agenti presso la Scuola di Bolzano nonché presso il centro di perfezionamento per Ispettori di Nettuno per il corso per cinofili antiesplosivo, è stato assegnato alla Polizia di Frontiera di Venezia dove ha operato per diversi anni nel delicato settore dei controlli di sicurezza dei voli aerei.

Nel 1991 è transitato nel ruolo dei Sovrintendenti e, dopo alcuni anni, nel ruolo degli Ispettori, operando assiduamente nell’ambito della Squadra di Polizia Giudiziaria, ove si è distinto in numerose e complesse operazioni volte al contrasto del traffico internazionale di stupefacenti e all’immigrazione clandestina. All’indomani dei tragici eventi delle torri gemelle di New York, ha ottenuto la certificazione di Istruttore certificato Enac per la formazione di tutte le categorie professionali operanti negli aeroporti, assumendo l’importante incarico di Referente per la sicurezza per gli Aeroporti di competenza della 4^ Zona della Polizia di Frontiera di Udine, vale a dire, Venezia, Treviso, Verona e Ronchi dei Legionari. Nel 2012 è stato trasferito alla Questura di Treviso dove è stato assegnato alla Divisione Anticrimine quale Responsabile della delicata Sezione delle misure di prevenzione, conseguendo importanti risultati. Nel 2019 è poi transitato nel ruolo di Funzionari della Polizia di Stato con il grado di Commissario, permanendo nel medesimo Ufficio con le funzioni di funzionario addetto ove, per l’acquisita preparazione professionale, è stato uno stabile e significativo punto di riferimento per il personale. Nel settembre 2022 ha infine assunto la dirigenza dell’Ufficio del Personale della Questura di Treviso sino al 31 luglio 2023. Oltre a spiccare per le sue qualità professionali, è sempre stato un poliziotto disponibile con i colleghi, persona solare, attenta e premurosa. Il Questore di Treviso e i colleghi di lavoro lo salutano con profonda stima e affetto, ringraziandolo per il lavoro svolto e per la disponibilità mostrata nel corso della sua brillante carriera nella famiglia della Polizia di Stato.