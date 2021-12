Covid, il titolare dell’osteria “La bestemadora” muore a 63 anni

Da alcuni giorni il suo nome era stato inserito nella lista dei positivi al Covid-19 del Comune di Follina ma in pochi pensavano che, in appena una decina di giorni dai primi sintomi, Fabrizio Biz sarebbe mancato all'affetto dei suoi cari a soli 63 anni.

Titolare della celebre osteria "La Bestemadora" di Follina, Biz aveva iniziato a sentirsi male tra fine novembre e inizio dicembre. All'inizio aveva deciso di curarsi in casa, rimanendo a letto. Aveva febbre e un grande senso di stanchezza. Dopo tre giorni senza miglioramenti la moglie Liliana ha deciso di portarlo in ospedale. La diagnosi è arrivata poco dopo: Covid. Fabrizio Biz non aveva voluto vaccinarsi nonostante in molti l'avessero invitato a farlo. Dopo poco più di una settimana in ospedale le sue condizioni sono degenerate portandolo al decesso. Una notizia che ha lasciato senza parole la comunità di Follina dove Biz era conosciuto praticamente da tutti. Oste generoso e di grande compagnia, aveva perso la madre quando era ancora molto giovane, un lutto che l'aveva segnato nel profondo. Prima di aprire "La bestemadora" a pochi metri di distanza dalla celebre Abbazia di Follina, Biz aveva gestito un panificio a Cison di Valmarino e a Follina. Benvoluto da tutti, l'ultimo saluto sarà celebrato mercoledì 15 dicembre, alle ore 14.30, nella chiesa di Valmareno.