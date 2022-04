Male incurabile, addio all'imprenditore Fabrizio Tosatto

Martedì 26 aprile, all'età di 67 anni, è mancato all’affetto dei suoi cari l'imprenditore Fabrizio Tosatto, conosciutissimo sia nella Marca che in provincia di Venezia. Originario di Zero Branco, ultimo di sette fratelli, viveva con la moglie a Monastier.

Dagli anni '70, insieme al fratello Augusto, aveva avviato l'azienda Idealkart con sede a Meolo, specializzata nella produzione di imballaggi in cartone ondulato. Nel 1992 i due avevano aperto la Ondulati Nordest, divenuta leader nella produzione di fogli in cartone ondulato. Dalla fondazione le aziende sono cresciute e si sono consolidate fino a raggiungere considerevoli fatturati. Tosatto ha sempre gestito queste importanti attività con passione e dedizione, manager stimato e benvoluto dai clienti e fornitori in Italia e all’estero, con i 150 dipendenti dell'azienda ha sempre avuto un rapporto reciproco di stima e riconoscenza. Il figlio Andrea lo affianca da 20 anni insieme al fratello Marco. Nonostante la malattia, fino alla scorsa settimana ha continuato ad andare in azienda.

Fabrizio era anche un grande appassionato di montagna. Tantissime le escursioni fatte insieme all'amata moglie Giuliana, sposata 46 anni fa, con cui condivideva un rapporto di perfetta armonia e simbiosi. Da sette anni le sue giornate erano scandite anche dall’allegria e spensieratezza dei suoi 5 nipotini che adorava tantissimo e sognava di poter veder crescere. Fatale una malattia contro cui ogni cura si è rivelata inutile. Da anni Fabrizio sosteneva la Fondazione Oncologica Trevigiana. Lascia un grande vuoto in chi l’ha conosciuto come dirigente e a chi, insieme a lui, ha condiviso momenti di gioia. L'imprenditore si è spento nella sua casa di Monastier di Treviso circondato dall’amore della moglie Giuliana, dai figli Andrea con Alice, Marco con Laura e i nipoti Alvise, Matilda, Allegra, Camilla e Arturo. Sarà possibile salutare Fabrizio presso la Casa Funeraria di Roncade, giovedì 28 aprile dalle ore 10. L'ultimo saluto venerdì 29 aprile, alle ore 10.30, presso la chiesa abbaziale di Monastier.