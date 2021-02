Teatro Mario Del Monaco, luci di nuovo accese: raccolta firme per la riapertura

A un anno di distanza dal primo provvedimento governativo che intimava la chiusura immediata dei teatri, il Teatro Stabile del Veneto, insieme al Comune di Treviso, ha aderito all’iniziativa “Facciamo luce sul teatro!” promossa da Unita (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo) aprendo simbolicamente e illuminando, lunedì 22 febbraio, il teatro Mario Del Monaco di Treviso.

Davanti alle porte spalancate dello storico teatro, assieme allo staff del Teatro Stabile, i rappresentanti delle città hanno testimoniato la propria vicinanza al settore dello spettacolo: l'assessore ai Beni Culturali e Turismo, Lavinia Colonna Preti, ha coinvolto tutti i cittadini che, passando davanti al teatro tra le 18 e le 19 di lunedì, sono stati invitati a lasciare il proprio messaggio di sostegno nel diario all’esterno del teatro dov'è stata organizzata una simbolica raccolta firme per la riapertura. Con questo gesto che unisce tutti i teatri italiani, Unita chiede al nuovo Governo e a tutta la cittadinanza che si torni immediatamente a parlare di teatro e di spettacoli dal vivo, che lo si torni a nominare, che si programmi e si renda pubblico un piano che porti prima possibile ad una riapertura in sicurezza di questi luoghi. «Nel rispetto delle regole e con protocolli rigorosi si può tornare a vivere la bellezza di questi luoghi, fra musica, arte, lirica e teatro. Insieme, in sicurezza, si può» il commento del sindaco Mario Conte.