Festival 4Passi: conto alla rovescia per la 16esima edizione

Il festival 4passi torna a Treviso: dopo il successo dello scorso anno, che per la prima volta ha visto il festival dell’economica solidale e sostenibile svolgersi interamente in centro città, dal 30 settembre al 2 ottobre la manifestazione si terrà nel cuore del capoluogo. Una 16esima edizione che, pur confermando la formula che ha ormai reso l’evento il riferimento, trevigiano e non solo, per chi si interessa di sostenibilità, si preannuncia carica di novità, a partire dalla collaborazione con Altromercato. Per la 16esima edizione, infatti, 4passi ospiterà Altromercato Festival al suo esordio, arricchendo così il ricco calendario della kermesse e con diversi appuntamenti sul mondo del consumo sostenibile. Altromercato porterà a 4passi la propria esperienza di lungo corso nel commercio equo e solidale e il suo know how nelle scelte di consumo responsabile.

L’edizione 2022 ruoterà attorno al tema "Sconfinamenti. Istantanee di un pianeta attraverso scelte di sostenibilità". In un tempo in cui è difficile fare previsioni sul futuro, il festival intende concentrarci sul presente, scattare una fotografia sincera della situazione attuale, scoprire e condividere le pratiche che possono essere di ispirazione per le scelte personali e per quelle di imprese, istituzioni e comunità. Il festival affronterà svariate tematiche, ognuna delle quali approfondirà lo stato di fatto di un tassello di sostenibilità, i diritti, il lavoro, l'inclusione, la parità di genere, la pace, la questione energetica, attraverso immagini, racconti, interviste, spettacoli. Il tutto accompagnato da nomi di rilievo, tra cui spiccano Emanuele Russo, presidente di Amnesty International Italia e Massimiliano Valerii, direttore generale del Censis, entrambi protagonisti di due incontri con la cittadinanza.