Casella d'Asolo in festa: torna la tradizionale Fiera dell'Assunta

Torna a Casella d’Asolo la Fiera dell’Assunta, manifestazione per eccellenza che ricorda la nostra tradizione contadina con tante bancarelle di prodotti tipici, utensili e non solo.

Lunedì 21 agosto la manifestazione, promossa dal Comune di Asolo e giunta alla 169^ edizione, si svolgerà dalle ore 7 alle ore 15.30 con la presenza di espositori provenienti da tutta la regione che si distribuiranno tra viale Tiziano e via Giorgione. Un fornito stand gastronomico sarà attivo per tutta la durata dell’evento. Nella stessa giornata, nel parco di Villa Razzolini Loredan sarà attivo il servizio bar con prodotti tipici, al Caffè Manin è in programma il Dj Set Lux Musica Italiana dalle 14 alle 19 e al Bar al Maio Dj Paolo B dalle 15 alle 18 ed esposizione di sculture in legno con la motosega - Vecchi mestieri. Nei tre locali, oltre al Mirco Bar e al Totobar, si potrà inoltre degustare il piatto tipico della Fiera: la trippa alla veneta. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.