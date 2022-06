Gli Ambasciatori di pace percorrono 750 km in bici lungo la via Claudia Augusta

Hanno percorso 750 chilometri in sella alla bici, percorrendo l’antica via Claudia Augusta da Quarto d’Altino a Donauwörth, cittadina tedesca, per compiere una missione di pace e solidarietà. Protagonisti: sette ciclisti delle parrocchie di Cavriè ed Olmi, con due accompagnatori, guidati dal parroco don Edy Savietto. “Il nostro obiettivo – spiegano – era quello di ripercorrere le antiche vie di collegamento tra stati, popoli e culture portando con noi i messaggi di pace arrivati da tanti amici e sostenitori”. Tra questi anche il sindaco di San Biagio di Callalta, Alberto Cappelletto: “Ho volentieri aderito all’appello perché mi è sembrata un’iniziativa originale e densa di significato”.

Durante il tragitto, i pellegrini ciclisti, hanno avuto modo di attraversare le terre del Beato Erico da Bolzano che per questa strada scese nel XIII secolo con la sua famiglia prima a Biancade e poi a Treviso. A Donauwörth, località situata lungo il Cammino di Santiago bavarese-svevo, lungo la via Romea Germanica ed il cammino di Gerusalemme, crocevia di tanti pellegrinaggi, il gruppo è stato ricevuto dal parroco Michael Müller, che li ha ringraziati per aver compiuto un’impresa che “può essere di esempio in questo mondo inquieto”.

In occasione dello speciale pellegrinaggio, il gruppo di amici ha lanciato una raccolta fondi per dare sostegno concreto a molte famiglie bisognose di aiuto. “Lo scopo – spiegano i protagonisti – è di raggiungere la somma di 5.264 euro, l’importo che si ottiene moltiplicando 7 persone x 752 km. Ad oggi siamo arrivati al 60% della cifra. Quindi invitiamo chi volesse a fare la propria donazione”. I versamenti possono essere effettuati per il conto bancario della parrocchia di Olmi (Iban IT09K0835662020000000189014) o della parrocchia di Cavriè (Iban IT60E0835662020000000108221).