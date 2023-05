Moriago, inaugurata la nuova rotonda sulla provinciale Sinistra Piave

Venerdì 5 maggio è stata inaugurata la nuova rotonda sulla strada provinciale "Sinistra Piave" a Moriago della Battaglia. A rendere possibile la realizzazione dell'opera, che consente di mettere in sicurezza un'intersezione particolarmente trafficata e di agevolare le manovre di svolta, la sinergia tra istituzioni: l'intervento, dal valore complessivo di 550mila euro, è stato cofinanziato dalla Regione Veneto con 110mila euro, dalla Provincia di Treviso, che ha contribuito con 200mila euro, dal Comune di Moriago della Battaglia, che ha investito 210mila euro, di cui 100mila da accordo con Hysea Srl, e dal Comune di Sernaglia della Battaglia, che ha contribuito con 30mila euro. L'impresa che ha svolto i lavori è la Feltrin Srl di Altivole, che ha vinto la gara di appalto indetta dal Comune di Moriago. Hanno preso parte alla cerimonia il presidente della Provincia di Treviso, il sindaco del Comune di Moriago della Battaglia, il sindaco del Comune di Sernaglia della Battaglia, i consiglieri regionali di Valdobbiadene e di Pieve di Soligo, i sindaci dei Comuni limitrofi di Farra di Soligo e di Vidor, 4 classi delle scuole primarie De Amicis e don Livio Milanese, che ha benedetto la rotatoria al termine dei saluti istituzionale. Infine, il momento simbolico del taglio del nastro vicino alla nuova rotonda.

L'opera

La nuova rotonda, dal diametro di 39 metri, è situata nel tratto stradale tra via Brigata Mantova, nel Comune di Moriago della Battaglia, e via Moriago, nel Comune di Sernaglia della Battaglia. Nell’intersezione confluiscono via San Rocco, che porta al centro di Moriago, via Cal Piccola, a nord, e via Monte Grappa con direzione Fontigo, a sud. L'opera si era resa necessaria per ottimizzare la viabilità provinciale e comunale e garantire maggiore sicurezza in un incrocio particolarmente trafficato, agevolando sia le manovre di svolte per automobilisti, mezzi pubblici e mezzi pesanti, sia garantendo protezione e tutela per le cittadine e i cittadini che si spostano a piedi o in bicicletta: i lavori, infatti, permettono di migliorare notevolmente la rete viaria e facilitare gli spostamenti intercomunali tra Moriago della Battaglia e Sernaglia della Battaglia. Il progetto di costruzione della rotatoria, inoltre, ha consentito di adeguare tutti i collegamenti pedonali a margine dell'opera, separando i percorsi ciclopedonali che collegano le strade laterali alla provinciale 34 grazie ad apposite infrastrutture. Per tutti gli attraversamenti pedonali, infine, è previsto uno specifico sistema di illuminazione con lampade a ottica dedicata.

I commenti

«Sinergia è stata la parola chiave che ha consentito di realizzare questa rotatoria - sottolinea il presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon - insieme ad altre 59 rotatorie che abbiamo cofinanziato negli ultimi anni grazie ai bandi viabilità della Provincia destinati ai Comuni per la messa in sicurezza di alcuni nodi critici nella rete viaria del territorio. Una collaborazione strategica, quella tra le Istituzioni, Regione Veneto, Provincia di Treviso e Comuni, ma anche con il mondo del privato: è proprio grazie a questo lavoro di squadra che si riescono a portare a casa i risultati, soprattutto in un ambito, quello della sicurezza stradale, particolarmente delicato e che vede purtroppo i numeri degli incidenti ancora troppo alti. Bisogna continuare su questa linea, noi come amministrazioni pubbliche e, insieme a cittadine e cittadini di tutte le età, diffondere sempre più una cultura della sicurezza, sin da piccoli, contribuendo così a sviluppare maggiore consapevolezza».

«Sono orgoglioso e soddisfatto di questa giornata perché celebriamo il completamento di un'opera strategica e fondamentale per il nostro Comune - le parole del sindaco di Moriago della Battaglia, Giuseppe Tonello - siamo riusciti a mettere in sicurezza un incrocio che negli anni ha creato situazioni critiche per automobilisti e utenza debole, permettendo grazie a questa rotatoria di uscire da Moriago della Battaglia lungo via San Rocco in completa sicurezza e tutela».

«La rotonda inaugurata venerdì è un'opera al confine tra i comuni di Moriago e Sernaglia della Battaglia - spiega il sindaco di Sernaglia della Battaglia, Mirco Villanova - quindi anche la nostra Amministrazione ha partecipato con un contributo per realizzare l'intervento. Era un'opera di messa in sicurezza di uno snodo critico molto attesa dalle nostre comunità».