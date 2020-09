Agli Istituti Filippin prendono il via i corsi di recupero per gli studenti

Nell’attesa che la campanella torni a suonare il 14 settembre per tutti gli studenti, oggi il campus degli Istituti Filippin riapre i battenti con i corsi di recupero in programma per gli allievi che hanno riportato insufficienze in pagella. Mesi impegnativi, che hanno richiesto uno sforzo di lavoro e di risorse non indifferenti, hanno permesso di organizzare gli spazi nel migliore dei modi per mettere in pratica il protocollo e garantire tutte le misure di sicurezza. Aule funzionali che tengono conto del distanziamento, percorsi differenziati con apposita segnaletica, organizzazione di spazi all’aperto, sanificazioni, punti di accesso diversificati e orari scaglionati. Tutto il personale docente e Ata ha effettuato il test sierologico su base volontaria; un segnale di grande responsabilità che consente la riapertura con maggiore serenità e tranquillità per tutti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery