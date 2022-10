Anap Castelfranco Veneto: Scapinello confermato alla guida

Si è tenuta in questi giorni l’assemblea dei soci Anap di Castelfranco Veneto, l'associazione nazionale artigiani e pensionati di Confartigianato, per il rinnovo delle cariche del mandato 2022-2026.

Alla guida del direttivo che si propone di rappresentare, tutelare e difendere anziani e pensionati, è stato riconfermato Italo Scapinello. Per altri quattro anni dirigerà le attività dell’associazione sul territorio e al suo fianco, come Vice Capogruppo, è stato nominato Maurizio Ramina, che ha trascorso gran parte del suo percorso professionale all’interno di Confartigianato Imprese Castelfranco Veneto. In questi 4 anni, sono state molteplici le attività portate a termine a favore della comunità, realizzate con l’aiuto dei delegati comunali e dei soci. Un impegno rivolto a favore delle realtà del territorio, come associazioni, strutture per anziani, organizzando anche iniziative a scopo divulgativo dedicate soprattutto alle fasce d’età più avanzate: la prevenzione alle truffe verso gli anziani, l’importanza della prevenzione per la salute e la gestione del passaggio generazionale in azienda. Temi su cui l’Associazione dei Pensionati continuerà a prestare attenzione e iniziative nel prossimo quadriennio.

I commenti

«L’intento è di proseguire il programma anche nei prossimi anni mantenendo una costante attenzione ai segnali di bisogno della comunità castellana - ha dichiarato Italo Scapinello, rieletto come capogruppo mandamentale - continueremo anche a collaborare, come sempre, alle iniziative promosse da Confartigianato Castelfranco. In particolare la promozione dell’iniziativa con le scuole per raccontare ed avvicinare i giovani e i giovanissimi al mondo artigiano».

Le congratulazioni per la seconda nomina provengono anche dal presidente di Confartigianato Imprese Castelfranco Veneto Maurizio Cattapan. «Congratulazioni ad Italo Scapinello per questa riconferma. Un grande ringraziamento per l’efficiente e la proattiva gestione di questi anni e a tutta l’associazione Anap che svolge regolarmente un ruolo significativo nella comunità, soprattutto nei confronti delle persone più fragili. Resta importante il loro supporto anche nella promozione dell’Apprendistato Duale, riproposto nella sua seconda edizione presso l’Ipsia Galileo Galilei di Castelfranco».