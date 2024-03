Lavori sull'A28: disagi e chiusure tra Sacile e Godega

Lavori in corso lungo l'A28. Autostrade Alto Adriatico ha infatti annunciato una serie di interventi che andranno a influire sulla viabilità nelle prossime ore. Con la rimozione di alcuni pannelli segnaletici la zona tra Sacile e Godega subirà alcune modifiche a partire dalla giornata del 12 marzo. Dalle 19 fino alle 4 sarà chiusa temporaneamente la corsia di marcia ed emergenza nel tratto tra Sacile Ovest e Godega Sant’Urbano della A28, in direzione Conegliano (chilometriche 35 e 36+200). Il traffico sarà deviato lungo la corsia di sorpasso.

Sempre per via della rimozione di un portale segnaletico, al fine di consentire i lavori in completa sicurezza tra le 23 di martedì 12 e le ore 4 di mercoledì 13 sarà chiuso al traffico il tratto Godega – svincolo Sacile Ovest in direzione Portogruaro. I viaggiatori provenienti dall'A27 (Treviso) dovrà per forza uscire allo svincolo di Godega per poi rientrare nella zona di Sacile Ovest.