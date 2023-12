Little Run, oltre duemila podisti corrono a sostegno delle persone con disabilità

Cielo grigio ma festa di colori e sorrisi martedì 26 mattina a Vittorio Veneto per una edizione da record della Little Run: oltre duemila partecipanti, mai così tanti, per la settima edizione della corsa (15 km) e camminata (7 km) dedicata agli uomini e alle donne con disabilità del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto.

Dopo lo start delle 9.30, per oltre 4 minuti atleti di tutti i livelli sono sfilati sotto la linea di partenza. Il lunghissimo serpentone ha poi attraversato il nord della città e, per il percorso più lungo, la collina di Sant'Augusta, con le biciclette elettriche di Moto-Rì a fare da apripista e la 500 gialla di Lorenzo Errante ad accompagnare, e ben 56 volontari dai 12 ai 76 anni al servizio degli atleti, tra cui anche 2 partecipanti provenienti dalla Repubblica Dominicana, e gli stessi ospiti del Piccolo Rifugio. A garantire la sicurezza, Prealpi Soccorso e il medico Vito Lamberti. Per più di 2 ore senza sosta i LittleRunners, attraverso il cancello su viale della Vittoria, sono entrati al Piccolo Rifugio, dove hanno trovato l'animazione dei volontari claun di Viviamo In Positivo Treviso e il live painting di Mike 128, che assieme agli ospiti del Piccolo Rifugio ha dipinto a spray un pannello riportante “L'amore vince”, il motto lasciato al Piccolo Rifugio dalla fondatrice Lucia Schiavinato. Da lì, percorrendo la pista ciclabile, il ritorno al Marco Polo, dove è proseguita, con dj Angelo Martinelli e Rucker Basket, l'atmosfera di festa che è lo stile della manifestazione organizzata da Scuola di Maratona e ideata da Deborah De Nardi e Alessandro Padovan, con il patrocinio del Comune di Vittorio Veneto.

Tutti esauriti i mille scaldacollo ufficiali della Little Run, diversi ad ogni edizione. Nei prossimi giorni l'annuncio ufficiale del totale raccolto dalle offerte del 26 dicembre e da quelle arrivate via bonifico (Iban IT 75D 08904 62190 00700 000 4500). ll 100% delle offerte raccolte alla Little Run sarà donato al Piccolo Rifugio e servirà a donare a donne e uomini con disabilità trattamenti individuali contro il dolore, laboratorio di teatro con gli studenti di Flaminio e Beltrame e il Centro teatrale Lorenzo Da Ponte (già in corso!), laboratorio artistico con Mike 128, ginnastica dolce con Vega, piccole vacanze e gite con i volontari dell'ass.Schiavinato. Da parte del Piccolo Rifugio e degli organizzatori della Little Run un grande ringraziamento a tutti i partecipanti, e in particolare a squadre e associazioni presenti, tra cui Gruppo Podistico Livenza Sacile, Amici di Lutrano, Cimavilla Running Team, Fuel To Run, Pie Veloce Maserada, Vittorio Atletica, Pallacanestro Vittorio Veneto, Ginnastica Vega, Calcio Falmec Vittorio Colle, U.C. Castagnole, coro Sconcertati, dipendenti Permasteelisa, Amici di Diego, Ginnastica Dinamica Militare e altri ancora.