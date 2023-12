Addio a Luca Carbonari, veterano dello staff del comune di Montebelluna

Cordoglio a Montebelluna per la scomparsa del dipendente comunale Luca Carbonari, mancato all'affetto dei suoi cari a 52 anni. Carbonari lavorava in Comune da oltre 32 anni: assunto nel maggio del 1991 fino al 2015 aveva ricoperto il ruolo di usciere per poi essere assegnato al Servizio Viabilità ed Edifici.

Il sindaco Adalberto Bordin lo ha voluto ricordare così: «A nome mio, dell’amministrazione comunale e di tutti i colleghi dipendenti, esprimo cordoglio per la scomparsa di Luca Carbonari e vicinanza alla sua famiglia e a chi gli ha voluto bene. Con i suoi oltre 30 anni di servizio presso il Comune, Carbonari, nonostante l’età, era uno dei veterani dello staff comunale. Ci mancherà il suo modo di fare, schivo ma cordiale, nell’accogliere le persone prima in municipio e poi presso la Loggia dei Grani». Ai funerali, in programma giovedì 21 dicembre alle 11 nella chiesa di Guarda, sarà anche presente un rappresentante del comune.