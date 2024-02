Addio a Luciano Grespan: «Imprenditore gentiluomo»

Villorba piange in questi giorni la scomparsa di uno dei suoi imprenditori simbolo: Luciano Grespan è mancato all'affetto dei suoi cari a 94 anni, compiuti giovedì scorso. Operato al Ca' Foncello per un problema al ginocchio, ha perso la vita a causa di una serie di complicanze fatali.

Cavaliere del lavoro, aveva fondato la Grespan Luciano e la Grespan Impianti, leader nella produzione di impianti industriali "chiavi in mano" e macchinari personalizzati per la produzione di mangimi. La sua è stata davvero un'esistenza dedicata al lavoro: dopo la Seconda Guerra Mondiale aveva fatto l'operaio in un cantiere navale di Casier, spostandosi ogni giorno in bicicletta. Falegname per un periodo, aveva lavorato al Lanificio Lanzone e alla Berga in Strada Ovest prima di fare il grande passo e diventare uno degli imprenditori più stimati e apprezzati del territorio. Carismatico e generoso, pagava di persona i propri dipendenti a cui aveva anche comprato degli appartamenti. Rimasto in azienda fino a 89 anni, aveva passato il testimone alla figlia Annabella che oggi guida con successo l'azienda di famiglia. Ex membro di Unindustria e Rotary Club, amava i viaggi e i cani. Vedovo da dodici anni dell'amata moglie Bruna, Luciano lascia la compagna Cinzia, due fratelli, due figli, i nipoti. L'ufficialità della data dei funerali verrà data solo nelle prossime ore ma, salvo cambiamenti dell'ultim'ora, le esequie saranno celebrate mercoledì 21 febbraio, alle 14.30, nella chiesa di Catena di Villorba.