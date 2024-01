Crisi del Mar Rosso, la trevigiana Db Group fa partire i treni dalla Cina

Treno contro nave, ferrovia contro missili e droni: la situazione resta comunque complicata. Navi mercantili bersagliate da missili che gli Houthi lanciano dallo Yemen, la flotta americana nel Mar Rosso raggiunta dal caccia inglese Diamond e dalla fregata italiana Fasan.

Forze armate navali dell’Occidente unite e rafforzate in queste settimane nell’operazione antipirateria nel Mar Rosso a difesa delle navi dirette verso lo stretto di Suez per entrare nel Mediterraneo e rifornire le aziende che attendono, in particolare, moda, arredo, componenti dell’automotive. Intanto magazzini e scaffali rischiano tuttavia di restare vuoti. E i prezzi dei noli sono già schizzati anche raddoppiando, compresi quelli per le merci già in navigazione. Il colpo all’Europa è forte, più forte nel Nordest patria del manifatturiero. Guerra e pirateria messe insieme creano una situazione, comunque, non nuova per i commerci, ed ecco che per contrastarla si tira fuori dai box la vecchia cara locomotiva. Più sostenibile in termini di emissioni anche se più lenta del trasporto via aerea, l’unica garanzia oggi che D.B. Group, lo spedizioniere internazionale di Montebelluna (Treviso), ha riattivato in tempi strettissimi. D.B. Group ha deciso infatti l’impiego del treno dedicato come soluzione di emergenza, per questo si tratta di un D.B. Block Train, 50 vagoni che dalla Cina arriveranno nel Nord Italia con merci esclusivamente di clienti dello spedizioniere di Montebelluna. I lavori di caricamento sono conclusi per il primo convoglio in partenza il 31 gennaio e le richieste per il secondo treno blocco sono già aperte. Una proposta e una soluzione che hanno orientato in fretta le decisioni degli importatori.L’arrivo in Italia è previsto dopo 25 giorni.

Il commento

«Le merci in acqua navigano veramente in un mare di incertezze - spiega Silvia Moretto, amministratore delegato di D.B. Group, “perché alle bombe si aggiungono la pausa per il Natale e a breve quella del Capodanno cinese, senza tener conto dei prezzi talora più che raddoppiati ed essi pure in balia di rischiose incertezze. I primi D.B. Block Train lasciano la Cina prima del Capodanno cinese e offriamo intanto ai nostri clienti un punto di riferimento certo, senza contare che per la sicurezza ogni vagone è dotato di localizzatore Gps”.