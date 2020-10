Male incurabile, addio alla campionessa Marta Longhetto: aveva 69 anni

Da anni continuava a lottare contro il cancro che le era stato diagnosticato, sempre con il sorriso e la sua immensa determinazione. Marta Patrizia Longhetto alla fine ha dovuto arrendersi alla malattia che l'ha strappata all'affetto dei suoi cari a 69 anni. «Faccio chemioterapia sono forte, combattiva e nulla mi ferma» aveva scritto nella presentazione del suo profilo Facebook.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Marta era una lottatrice nata. Nel 2017 aveva conquistato il titolo di campionessa Master 65 del Circuito Alto Adriatico. Un simbolo per tutte le donne alle prese con la lotta al tumore. Marta amava nuotare sin da bambina ma l'incontro, nel 2002, con Arca Nuoto le aveva dato la spinta per tornare in vasca a gareggiare nonostante la malattia. Nel 2017, quando ha conquistato il Master 65, era la più anziana di tutti i nuotatori e nuotatrici in gara nel torneo. Un carattere d'acciaio a cui non va dimenticato l'amore che aveva per la sua famiglia. Marta lascia il marito Domenico e le figlie Roberta e Cristina oltre a decine di persone che l'avevano conosciuta nel mondo del nuoto. Originaria di Oderzo ha lottato per sette lunghi anni prima di arrendersi al male. La data dei funerali verrà fissata al rientro della figlia Roberta da Hong Kong.