Oltre 8 milioni di euro al Comune di Maser grazie al Pnrr

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) porta oltre 8 milioni di euro al Comune di Maser con i suoi 5100 abitanti. Con Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia, pubblicato recentemente, sono stati assegnati al Comune di Maser 1 milione 320mila euro per la messa in sicurezza e il contrasto al dissesto idrogeologico, che riguardano tre opere: cassa di espansione per la regimazione delle acque in via Motte, la manutenzione del corso d’acqua denominato “Callonga” lungo via Cornuda nel tratto tra via Castel Zigot e via Vittoria e la demolizione e ricostruzione del ponticello di via Collina all’incrocio con via Giardino. Questi contributi si vanno ad aggiungere ai fondi PNRR già assegnati al Comune di Maser nel primo semestre 2023, per altre importanti opere. Si tratta della riconversione a polo dell’infanzia dell’ex scuola primaria con demolizione, ricostruzione e ampliamento (valore 3milioni 964 mila euro), dell’adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola media “P. Veronese” (valore 2 milioni 621mila euro), dell’innovazione e semplificazione dei servizi digitali comunali per un valore di 333mila euro e dell’efficientamento energetico con sostituzione degli infissi e installazione del sistema fotovoltaico nella sede municipale (133mila euro).

LE TEMPISTICHE

I lavori per la costruzione della nuova scuola per l’infanzia e nido integrato sono già stati aggiudicati, a seguito di gara, alla ditta Costruzioni Manutenzioni Cecchin srl di Castelfranco. Per i lavori della scuola media tra pochi giorni partirà la gara in quanto i lavori dovranno essere aggiudicati tassativamente entro il 15 settembre 2023. La macchina comunale sta lavorando a pieno ritmo.

LE PAROLE DEL SINDACO BENEDOS

«Sono progetti molto impegnativi, che devono essere completati entro marzo 2026 e che stanno mettendo a dura prova la macchina comunale» dichiara il Sindaco Claudia Benedos. «Portare a termine queste opere è una grande responsabilità che mi sento addosso ma è una grande opportunità per Maser senza precedenti, che non vogliamo perdere».

L’ACCELERAZIONE DEI TEMPI

Il Sindaco di Maser Benedos, con proprio decreto sindacale n. 2/2023 ha assunto i poteri dei commissari straordinari, una facoltà prevista da una recente disposizione normativa al fine di accelerare le procedure che riguardano gli interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica e garantire così il rispetto delle tempistiche previste.