"Vampiri" svuotano i serbatoi dei mezzi del cantiere, bloccati i lavori del ponte sul Livenza

Il cantiere del ponte sul fiume Livenza che dovrebbe unire la sponda trevigiana della frazione di Mure di Meduna di Livenza e quella pordenonese di Azzanello di Pasiano è bloccato dalla mattinata di giovedì, 15 giugno, a causa di un blitz di una banda di ladri che hanno svuotato completamente tutti i serbatoi dei mezzi utilizzati dagli operai del cantiere. Si parla di almeno 500 litri di gasolio per un bottino ingente. Sull'episodio indagano ora sia i carabinieri della Marca che quelli di Pordenone; al vaglio le telecamere presenti nella zona. L'ipotesi degli investigatori è che i "vampiri" siano giunti da Azzanello dove è più semplice accedere e posteggiare. Sono stati gli stessi operai, giovedì mattina, a fare l'amara scoperta: inevitabilmente i lavori sono stati bloccati per tutta la mattinata. La notizia del furto ha creato forte sdegno in entrambe le comunità coinvolte che attendono da tempo che l'opera venga completata. Qualche giorno fa era stata prorogata l'ordinanza di chiusura del ponte, un nodo strategico per collegare le due province, soprattutto il traffico dei mezzi pesanti, costretti oggi a lunghe deviazioni (ben prima dell'inizio dei lavori era stato loro interdetto per dissesti statici).

«Sono cose spiacevoli che non si vorrebbero mai dire» ha annunciato giovedì mattina sul suo profilo di Facebook il sindaco di Meduna di Livenza, Arnaldo Pitton «Ho appena appreso che questa notte, lato Azzanello PN, alcuni delinquenti. Hanno rubato tutto il gasolio dai mezzi di industriali della ditta che sta lavorando per posizionare il nuovo ponte sul fiume Livenza: cingolati, gru, generatori, ecc. Che servono appunto per la posa delle nuovo travi di sostegno del nuovo ponte. Oltre il maltempo che ha fatto ritardare i lavori ..pure i delinquenti».