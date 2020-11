Roncade, rinviato il mercato settimanale di lunedì 16 novembre

Dopo aver contattato nella giornata di venerdì 13 novembre i venditori del mercato, l'amministrazione comunale di Roncade attraverso i principali canali di informazione (tra cui Facebook, sito internet e whatsapp), ha informato i cittadini del rinvio del mercato in programma per lunedì 16 novembre.

«Al fine di rispettare le misure contenute nell'ordinanza emessa dalla Regione abbiamo deciso di rinviare la giornata dedicata al mercato settimanale che le attività economiche potranno recuperare il prima possibile - dichiara il sindaco Pieranna Zottarelli – il Comune dispone già dalla precedente ondata di un piano per contingentare l'area dedicata, ma nella giornata di lunedì 16 novembre non abbiamo volontari disponibili al servizio da affiancare ai nostri agenti di polizia locale. Di qui la decisione di rinviare l'appuntamento a una data che verrà stabilita insieme alle attività mercatali. A questo proposito le ringrazio per la disponibilità e la comprensione dimostrate». Il sindaco, l'assessore delegato Daniele Biasetto e gli uffici sono comunque al lavoro per assicurare, qualora la Regione dovesse prolungare l'ordinanza, lo svolgimento in sicurezza del mercato di lunedì 23 novembre: «Siamo già al lavoro per poter mettere in campo il numero essenziale di volontari che ne garantiranno lo svolgimento senza alcun assembramento e con la presenza di tutti i mercatali, nessuno escluso» concludono