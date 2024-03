Duomo di Treviso sold out: oltre 700 persone per la Grande Messa di Mozart

Proposta per la prima volta a Treviso, venerdì 22 marzo, la Grande Messa (in do minore per soli, coro e orchestra K.427) di Wolfgang Amadeus Mozart ha registrato il tutto esaurito in Duomo: il capolavoro sacro, tra i più celebri e maestosi della letteratura musicale mondiale, è stato proposto come anteprima primaverile di Autunno Musicale, cartellone curato dall’associazione Musincantus, in rete con il Comune di Treviso e le istituzioni culturali locali, con l’obiettivo di far conoscere o riscoprire le eccellenze e i protagonisti del panorama musicale cittadino. Nella Cattedrale la grande opera incompiuta è stata rappresentata dallo straordinario sodalizio artistico tra il Coro Kairos Vox, diretto dal maestro Alberto Pelosin, dall’Orchestra del Conservatorio Statale “Francesco Venezze” di Rovigo, diretta da Elisabetta Maschio, e da quattro voci d’eccezione: i soprano Claudia Urru e Giuseppina Bridelli, il tenore Gillen Munguia e il basso Andrea Pellegrini.

Il commento

«Si tratta di un dono che il conservatorio "Francesco Venezze" di Rovigo e Kairos Vox, che hanno programmato questa produzione al Teatro Sociale di Rovigo, hanno fatto anche alla nostra città - spiegano gli organizzatori - e Treviso ha risposto in modo entusiasta: nonostante la ricca offerta culturale presente ieri sera nel centro storico, oltre 700 persone hanno scelto la Grande Messa. Ne siamo molto felici, il nostro grande grazie a tutti coloro che hanno reso possibile l’appuntamento e al pubblico».