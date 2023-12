Trasporto pubblico, Mom e Provincia insieme per altri nove anni

È stato firmato venerdì 22 dicembre al Sant'Artemio il contratto di servizio tra la Provincia di Treviso e l'azienda di trasporti Mom - Mobilità di Marca. Riconfermato l'impegno dell'impresa con l'entrata del nuovo socio Autoguidovie, per garantire i servizi di trasporto pubblico locale, per l'area urbana ed extraurbana, per i prossimi 9 anni, eventualmente prorogabili di ulteriori 48 mesi. L'impegno, oltre al miglioramento dei servizi sulla base delle esigenze della comunità, prevede in particolare anche un importante rinnovo del parco mezzi, attraverso l'acquisto di oltre 250 veicoli a ridotto impatto ambientale, nonché la prosecuzione degli investimenti per rendere le infrastrutture più efficienti, tecnologiche e moderne.