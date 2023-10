Conferita a Bruno Vianello l'onorificenza di Cavaliere del lavoro

Nel corso di una cerimonia che si è tenuta mercoledì 18 ottobre al Palazzo del Quirinale, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato a Bruno Vianello la prestigiosa insegna che gli conferisce in modo ufficiale il titolo di Cavaliere del Lavoro. L’onorificenza, assegnata agli imprenditori italiani che hanno saputo distinguersi nei settori dell’industria, dell’agricoltura, del commercio, dell’artigianato e dell’attività creditizia e assicurativa, quest’anno ha visto il Presidente di TEXA unico imprenditore veneto tra i 25 nuovi cavalieri premiati.

I requisiti necessari per esserne insigniti sono l’avere operato nel settore di competenza in via continuativa e per almeno vent’anni con autonoma responsabilità, e l’aver contribuito in modo rilevante, attraverso lo sviluppo d’impresa, alla crescita economica e sociale e all’innovazione. Particolare attenzione è posta alla specchiata condotta morale e civile, nel rispetto dei principi etici e della sostenibilità sociale, ambientale e di buona governance.