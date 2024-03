Riqualificazione del centro di San Gaetano, inseriti anche quattro parcheggi

Un altro passo verso per la riqualificazione del centro della frazione di San Gaetano: la giunta comunale ha in questi giorni preso atto della nuova definizione del progetto, individuando anche quattro parcheggi pubblici. La modifica aggiorna l’accordo di programma sottoscritto nella primavera del 2020 tra il Comune, la parrocchia ed i soggetti privati che insistono nell’area attorno alla chiesa della frazione. Un progetto complesso che prevede la demolizione dell’edificio privato retrostante la chiesa (già eseguita) la cui volumetria verrà recuperata in parte nel lotto di proprietà del Comune ove attualmente insiste il fabbricato “Ex Castagno” che pure verrà abbattuto.

Grazie all’area lasciata libera dietro alla chiesa potrà essere ridefinita ed ampliata l’area esistente attorno alla chiesa di San Gaetano, ed esteso il sagrato e della piazza pubblica circostante. Oltre alla demolizione dei fabbricati, l’accordo - approvato anche dalla Curia Vescovile - prevede anche l’ampliamento dell’area libera attorno alla chiesa al fine di realizzazione della piazza pubblica circostante; lo spostamento a nord di via Giotto e la realizzazione di un senso unico in via Sottoportico.

Commenta il sindaco, Adalberto Bordin: «Con questo ulteriore passaggio, definiamo anche la realizzazione di quattro parcheggi che troveranno spazio all’interno del perimetro dell’Ex Castagno per dare un ulteriore servizio a chi frequenta il centro della frazione. E’ un ulteriore passo verso la completa riqualificazione dell’area che avrà ulteriore slancio nei prossimi giorni con il rilascio del permesso a costruire che dà il via alla parte operativa dell’intervento che potremo definire il risultato di un puzzle urbanistico coordinato. Un momento importante per la città e per la frazione di San Gaetano che da tempo attende che il proprio centro venga riordinato e riqualificato rendendolo più funzionale e adeguato».