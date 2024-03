A Morgano (senza sportelli) Centromarca banca attiva un servizio bancario innovativo

Grazie alla collaborazione tra l'Amministrazione Comunale e CentroMarca Banca Credito Cooperativo di TV e VE, sarà presto disponibile un nuovo servizio per la comunità locale studiato ad hoc per offrire un accesso facilitato a tutti i principali servizi bancari. La firma della particolare convenzione, che interessa i 4.476 abitanti di Morgano, è avvenuta il 1° marzo tra l'Amministrazione Comunale di Morgano e CMB e segna un importante progresso nell'assistenza alla comunità. La convenzione prevede l’attivazione di un Bancomat altamente tecnologico, situato all’interno del Centro Civico di Badoere che sarà un vero e proprio centro di consulenza, dove degli specialisti di CMB, grazie anche all'ausilio della tecnologia, potranno offrire supporto per le famiglie e le imprese.

Nei locali di via Sile, 3 gli utenti potranno effettuare, prelievi, pagamenti, versamenti, ricariche, consultazione del saldo e altre operazioni bancarie autonome. Un servizio innovativo in linea con le nuove forme di digitalizzazione che consentirà anche di prenotare appuntamenti con consulenti specializzati direttamente in loco o in modalità digitale. Gli spazi sono stati messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale di Morgano per un periodo minimo di 3 anni e sono siti presso il Centro Civico, a pochi passi dalla storica rotonda di Badoere. CMB provvederà alla ristrutturazione degli stessi adeguandoli secondo le esigenze e in linea con gli interventi sostenibili attuati dal Credito Cooperativo. L’utenza potrà inoltre disporre di un ampio parcheggio.

Per fornire un supporto diretto e consulenza finanziaria, creditizia e assicurativa dettagliata la convenzione prevede anche che dei consulenti specializzati di CMB si mettano a disposizione della cittadinanza, previo appuntamento, presso i locali del Comune. Tutto questo consentirà di rispondere a 360° alle esigenze individuali degli abitanti.

«Dopo la chiusura dell'ultimo Istituto di Credito nel Comune di Morgano, come Amministrazione Comunale non siamo rimasti a guardare, ci siamo subito interessati per trovare una soluzione e dopo una vasta ricerca abbiamo incrociato l'interesse del CentroMarca Banca Credito Cooperativo di TV e VE per sviluppare un progetto. In controtendenza con i dati che riportano la chiusura di 1500 sportelli bancari in due anni sul territorio nazionale, lasciando di fatto sguarniti circa 3300 Comuni, siamo fieri di annunciare la sottoscrizione della Convenzione tra l'Amministrazione Comunale e l'Istituto CentroMarca Banca che prevede l'apertura di uno sportello innovativo unico nel suo genere presso l'ex scuola elementare "G.Marconi", oggi Centro Civico. – Ha fatto sapere il Sindaco di Morgano Daniele Rostirolla - Ringrazio il Presidente del CentroMarca Banca Dott. Tiziano Cenedese ed il Direttore Generale Dott. Claudio Alessandrini per aver dimostrato interesse e sensibilità e per aver creduto, accolto ed affinato la nostra proposta di riportare una banca a Morgano. Ci auguriamo che questo progetto sia il trampolino di lancio per ulteriori collaborazioni sinergiche, non solo con CentroMarca Banca ma anche con altre realtà finalizzate all'erogazione dei servizi alla persona al passo con i tempi, ma sempre vicini ai cittadini perseguendo i principi cardine di qualsiasi Amministratore ovvero: Lungimiranza, Sostenibilità, Efficienza».

«La convenzione firmata oggi riflette la missione per cui sono nati i Crediti Cooperativi alla fine del 19° secolo: 'banche all'ombra dei campanili' per essere una forza di solidarietà. - Ha sottolineato il Presidente di CentroMarca Banca Tiziano Cenedese. - Questo impegno riflette il nostro ruolo di Cooperativa in cui i profitti vengono reinvestiti per creare un futuro migliore per tutti. Accompagniamo ogni individuo nel proprio percorso con vicinanza e inclusione, mantenendo salda la connessione umana. Continueremo ad incontrare le persone, ascoltare le loro esigenze e fornire soluzioni ottimali perché il futuro è guidato dai valori e dalla cura per ogni singola persona».

«Desidero esprimere la mia gratitudine all'Amministrazione Comunale di Morgano per la collaborazione e la visione condivisa che hanno reso possibile questa iniziativa. - Ha commentato durante la presentazione della convenzione Claudio Alessandrini Direttore Generale di CMB - Insieme, stiamo ponendo le basi per un modello di servizio bancario che guarda al futuro, senza dimenticare l'importanza delle relazioni umane e della presenza fisica sul territorio. La nostra aspirazione è che questo progetto di Morgano diventi un punto di riferimento per tutta la comunità, un luogo dove tecnologia e consulenza si fondono per offrire servizi inclusivi e accessibili a tutti».

L'apertura ufficiale dell’ATM presso il Centro Civico di Morgano con il relativo supporto di consulenza sono attesi nei prossimi mesi e CMB si impegna a garantire che i locali messi a disposizione siano perfezionati per ospitare i residenti in un ambiente confortevole e accogliente.