Natale e solidarietà: donati pacchi alimentari per le famiglie più bisognose

Una raccolta fondi online per chi ne ha più bisogno promossa da giovani. Questo è stato lo spirito che ha animato l’iniziativa promossa dai vari coordinatori giovanili di Forza Italia del Veneto che, attraverso la piattaforma GoFoundMe, sono scesi in campo per l’acquisto dei pacchi alimentari da destinare a famiglie e persone in difficoltà dei nostri territori. "La nostra iniziativa parte dal pensiero che un Natale in un momento storico così difficile, a causa dell’emergenza sanitaria sarà ancora più insolito per coloro che si trovano in grave difficoltà economica - dichiara Carlo Baliviera, Coordinatore Provinciale di Forza Italia Giovani Treviso - In molti quest’anno hanno perso il lavoro, esaurito i propri risparmi e in tanti non riescono a mettere del cibo in tavola per i propri figli. Come Forza Italia Giovani Treviso, ma prima ancora come cittadini, ci siamo sentiti in dovere di dare una mano a chi è meno fortunato di noi con dei pacchi alimentari e regale un Natale migliore".