Sostegno alla natalità, patto tra Anci Veneto e Forum delle Associazioni Familiari del Veneto

«I dati ci dicono che in Veneto abbiamo rallentato la discesa della natalità ed è da questo punto che vorrei partire per guardare con fiducia al futuro – spiega Mario Conte, presidente di Anci Veneto – i sindaci vogliono essere protagonisti di questo impegno in favore della famiglia, perché è innanzitutto un tema valoriale. Si parla sempre di bilanci e di fondi che mancano ma i Comuni invece vogliono lavorare con azioni mirate per rispondere ai bisogni concreti delle comunità. Serve un cambiamento culturale, le famiglie hanno bisogno di sentire la presenza delle istituzioni e dobbiamo ragionare a tutti i livelli, urbanistico, sociale, assistenziale, social housing, servizi di prossimità. Un figlio è un investimento per la comunità e per il nostro futuro. Per questo i Comuni veneti sono in prima fila per sostenere la natalità e porteremo le istanze in Regione, a Roma e in Europa».

«La prospettiva di vita si allunga ma allo stesso tempo viviamo il calo demografico e in Veneto significa aver diminuito del 35% le nascite negli ultimi 15 anni – ha detto Adriano Bordignon, presidente del Forum delle Associazioni Familiari del Veneto – per questo abbiamo proposto proprio ai Comuni il Protocollo, una vera e propria alleanza affinchè gli Enti più vicini ai cittadini mettano risorse e progetti in favore della natalità. Sappiamo bene che investire sulla famiglia è complesso e riguarda moltissimi aspetti del sociale, ma è necessario farlo per il bene delle nostre comunità. Abbiamo diversi esempi virtuosi, di piccole o grandi azioni, che nel complesso stanno portando a rallentare il trend, ma dobbiamo e possiamo fare di più».