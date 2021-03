Il giovane baritono Nicola Zambon debutterà al teatro Carlo Felice di Genova

Il giovane allievo del Conservatorio di musica Agostino Steffani è stato selezionato per "L'Elisir d'Amore" di Gaetano Donizetti

Anche Nicola Zambon, 23enne studente di canto lirico al Conservatorio Agostino Steffani di Castelfranco Veneto, entra nel cast de l'Elisir d'Amore che andrà in scena al teatro Carlo Felice di Genova e agli Arcimboldi di Milano, inaugurando così l'Accademia di alto perfezionamento diretta da Francesco Meli. Per il giovane baritono di Thiene, allievo di Enrico Rinaldo e Romilda Beraldo a Castelfranco una grande affermazione arrivata in tempo di pandemia. "Una grandissima e insperata soddisfazione - commenta Nicola - Poter debuttare il ruolo di Belcore a Genova sotto la guida di un tema di insegnanti di alto profilo coordinati da Francesco Meli è un immenso regalo".

Anche i vertici del Conservatorio Agostino Steffani esprimono la grande soddisfazione dell'istituto: "Dopo il podio di Massimiliano Grotto in Germania, il secondo posto di Francesca Michielin a Sanremo arriva questo importante e prestigioso debutto - commentano Nicola Claudio, Presidente e Stefano Canazza, Direttore del Conservatorio - il Conservatorio di musica Agostino Steffani non si è mai fermato durante la pandemia. Il costante supporto ai nostri allievi è alla base di questi grandi risultati che nascono senza dubbio dal talento e dall'impegno personale ma sono corroborati dall'avere un'istituzione di supporto che non si è mai risparmiata".

L’Accademia di alto perfezionamento e inserimento professionale per cantanti lirici, che si avvale della direzione artistica del tenore genovese Francesco Meli, si tiene al Teatro Carlo Felice e vedrà l'allestimento dell’opera “L’Elisir d’amore” di Gaetano Donizetti, in scena al Teatro Carlo Felice a giugno e, nel settembre 2021, al Teatro degli Arcimboldi di Milano: così i 13 cantanti lirici selezionati avranno l’opportunità di consolidare e perfezionare i diversi aspetti vocali musicali e teatrali che occorrono al moderno cantante d’opera grazie alla guida di artisti di livello internazionale. Nel corpo docente ci sono importanti musicisti di livello internazionale, tra cui Vittorio Terranova, Elizabeth Norberg-Schulz, Giulio Zappa, Roberto De Candia, Serena Gamberoni e il direttore d'orchestra Daniele Callegari.