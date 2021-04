Nuova condotta idrica a Piadera, Piave Servizi interviene con 125 mila euro

Il cantiere, in partenza nelle prossime settimane e della durata prevista di circa due mesi, nasce per rispondere alle esigenze dei proprietari degli immobili della zona

Ammonta a 125 mila euro l’intervento di Piave Servizi in programma nei comuni di Vittorio Veneto e Fregona. Nel merito, l’opera riguarderà la realizzazione di una nuova condotta idrica in località Piadera, area collinare attualmente priva di acqua potabile. Le opere trovano copertura all’interno del Programma degli interventi 2020-2023. “Si tratta del secondo dei due stralci precedentemente stabiliti per il completamento del lavoro di posa”, dettaglia il Presidente di Piave Servizi, Alessandro Bonet.

Il cantiere, in partenza nelle prossime settimane e della durata prevista di circa due mesi, nasce per rispondere alle esigenze dei proprietari degli immobili della zona, che hanno espresso la volontà di avere accesso al servizio idrico. “L’obiettivo dell’opera rispecchia la missione che ci contraddistingue: garantire un servizio adeguato, economico ed accessibile a tutti i cittadini”, chiude Bonet.