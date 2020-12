Ca' Foncello: «Quattro nuovi posti in semi intensiva per i pazienti oncologici»

La Prima Chirurgia dell'ospedale Ca’ Foncello di Treviso risponde all’emergenza Covid attivando quattro posti letto di monitoraggio semi intensivo al fine di poter gestire in reparto i pazienti oncologici nella fase post intervento.

«Questa riorganizzazione dell’attività di reparto - spiega il primario, Marco Massani - è stata attuata per garantire una risposta ottimale per il trattamento dei pazienti oncologici sottoposti a interventi di “chirurgia maggiore”, che prevedono un monitoraggio post-operatorio di maggiore impegno. Questo in era pre Covid - ricorda Massani - è sempre stato fatto "appoggiando" il paziente in terapia intensiva per il tempo necessario. La scarsità di posti letto in terapia intensiva a seguito dell’emergenza Covid ci ha indotti ad attivare, direttamente in reparto, quattro nuovi posti letto di monitoraggio semi-intensivo che da alcune settimane sono pienamente operativi. La novità sta nell’avere dotato la Prima Chirurgia di una rete cablata che consente il monitoraggio continuo di alcuni letti. I dati sono registrati e visualizzabili, oltre che dal monitor paziente, anche in due schermi appositi, collocati in guardiola infermieristica. Grazie all’attivazione dei posti letto di monitoraggio semi intensivo - aggiunge il primario - è stato possibile operare pazienti affetti da tumore del pancreas, del fegato, delle vie biliari, dell’esofago, dello stomaco, dell’intestino e dei polmoni che altrimenti avrebbero rischiato il rinvio dell’intervento. Solo nell’ultima settimana di attività ben cinque pazienti affetti da patologia tumorale hanno ricevuto cure semi-intensive nei posti letto loro dedicati in reparto. Nei primi mesi di quest’anno sarebbe stato impensabile: la disponibilità del posto in terapia intensiva era una condizione imprescindibile alla chirurgia».

«L’attivazione dei posti letto di monitoraggio semi-intensivo in Prima Chirurgia rappresenta una risposta efficace e tempestiva all’emergenza che stiamo vivendo - conclude il direttore generale, Francesco Benazzi - E’ una soluzione a massima tutela della salute dei pazienti oncologici, che dobbiamo e vogliamo continuare a seguire nel migliore dei modi anche durante questa complessa e impegnativa pandemia: a rendere possibile questa riorganizzazione gli sforzi congiunti di direzione ospedaliera, ufficio tecnico, équipe di Prima Chirurgia e di Anestesia e Rianimazione: un ringraziamento particolare va, anche, al personale infermieristico di sala operatoria e di reparto cui spetta l’onere maggiore del nuovo impegno».