Salvarosa, nuove reti di fognatura e acquedotto in Via Colombo

Alto Trevigiano Servizi realizzerà oltre un chilometro di fognatura nera in via Cristoforo Colombo che consentirà l’allacciamento alla rete pubblica di 1.600 residenti della frazione di Salvarosa a Castelfranco Veneto.

I lavori

Contemporaneamente a questi lavori è prevista anche la sistemazione della linea di acquedotto, così da limitare i disagi ai cittadini dovuti al doppio cantiere, metodo operativo che permetterà di ridurre anche i costi degli interventi. Il cantiere andrà a estendere la rete fognaria a est del centro storico di Castelfranco Veneto. Via Cristoforo Colombo si trova infatti in una zona residenziale di Salvarosa. L’arteria si congiunge a sud con Borgo Treviso e a nord con via dei Carpani, via Montebelluna di Salvarosa e via Capitello. Ats procederà con la posa della fognatura nera in via Colombo e agli imbocchi di tali tre vie a nord, per una lunghezza totale di oltre un chilometro di tubazioni. La capacità di allacciamento alla rete sarà di 1600 abitanti. La rete scaricherà i reflui nella fognatura esistente a Borgo Treviso, per poi far confluire tutti gli scarichi al depuratore centrale di Salvatronda. Contemporaneamente, verranno sistemate e collegate le linee di acquedotto esistenti nell’area, con realizzazione dei relativi allacciamenti. L’investimento per il cantiere, che partirà già nei primi mesi del 2023, è di 1,4 milioni di euro. Sul fronte viabilità, durante i lavori si procederà con la chiusura di via Colombo, Via Montebelluna di Salvarosa, via dei Carpani e via Capitello, escluso frontisti, per tratti progressivi interessati dal cantiere. Per quanto riguarda le lavorazioni che interessano la rotatoria tra Borgo Treviso e via Colombo, vi saranno un senso unico alternato regolato da semafori e movieri lungo Borgo Treviso e la chiusura di via Colombo nel tratto compreso fra la rotatoria e via Vespuccci.

I commenti

«L’opera conferma l’impegno della nostra società a estendere la rete fognaria ed efficientare quella acquedottistica in tutto il territorio gestito - spiega il presidente di Ats, Fabio Vettori -. Con il progetto di via Colombo, si intende portare la linea della fognatura in una zona priva di tale fondamentale servizio e creare una rete idrica in grado di garantire una migliore distribuzione di acqua potabile nelle abitazioni e nelle attività commerciali presenti. Ne beneficeranno i cittadini e l’ambiente».

«La realizzazione contemporanea di fognatura e acquedotto consentirà di intervenire sui sottoservizi una sola volta anziché due, con riduzione dei disagi per i residenti e delle limitazioni alla viabilità - spiega il sindaco di Castelfranco Veneto, Stefano Marcon -. Ringraziamo Ats per l’impegno nell’efficientamento della rete idrica nel nostro comune e l’attenzione alle necessità della cittadinanza durante l’esecuzione del cantiere. Tali interventi sulle infrastrutture idriche che vanno a tutela del bene acqua e dell’ambiente sono un dovere civico inderogabile di tutte le amministrazioni».