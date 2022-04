Ventimila disoccupati nella Marca: intesa per la formazione permanente

«La provincia di Treviso, con oltre 850mila abitanti, conta oggi circa 20mila disoccupati di cui 7.800 sono giovani». A dirlo è Tiziano Barone, direttore di Veneto Lavoro, intervenuto alla firma del nuovo protocollo d'intesa dedicato alla formazione permanente della popolazione in età adulta. «Un servizio importantissimo - aggiunge Barone - che servirà ad avvicinare i cittadini in difficoltà ai cambiamenti del mercato del lavoro». Un progetto di formazione mirata unico in Veneto e tra i primi anche a livello nazionale.

Il protocollo

L'intesa per l'orientamento permanente della popolazione adulta è stata sottoscritta giovedì 7 aprile. L’iniziativa nasce dalla necessità di mettere in collegamento le persone in situazione di svantaggio sociale con le risorse formative e lavorative della Marca, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. La rete è composta da: Cpia “Alberto Manzi” di Treviso (Centro provinciale istruzione adulti), capofila ed ente coordinatore della rete, Conferenza dei sindaci, Veneto Lavoro, Assindustria VenetoCentro, Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, Coldiretti Treviso, Unindustria Servizi & Formazione, Confartigianato Marca Trevigiana Formazione, Impresa Verde Treviso e Ulss 2. L'intesa sottoscritta si allinea a quanto contenuto nei documenti che compongono il quadro di riferimento nazionale per il tema dell’orientamento permanente, la cui finalità fondamentale è quella di intervenire attraverso una serie di attività su una parte consistente della popolazione adulta per colmare i deficit di competenze di base e di basse qualificazioni. I beneficiari potranno, grazie alle iniziative messe in campo, recuperare competitività nel mercato del lavoro e avere anche maggiori margini di inserimento e reinserimento nei propri contesti di vita sociale e familiare.

Le finalità

L'intento della rete è quello di intercettare la domanda orientativa per elaborare progetti formativi ad hoc e rispondere al fabbisogno della popolazione in difficoltà. I soggetti si impegnano a condividere le informazioni sulle caratteristiche relative ai destinatari dei Servizi e ai loro bisogni, e ad assicurare un’offerta formativa equilibrata per tipologia e diffusione nei diversi ambiti del territorio provinciale. La rete coopera per far sì che le iniziative promosse siano il più possibile raccordate e coordinate tra loro, superando la frammentarietà delle attività ed evitando sovrapposizioni. Vengono così razionalizzate le risorse professionali, strumentali ed economiche da impiegare, viene facilitata la realizzazione di progettualità e favorita la sensibilizzazione del territorio in merito alle tematiche dell’orientamento permanente. Grazie a questi interventi operativi le persone interessate saranno aiutate nell’accesso alle informazioni sulle iniziative promosse dagli enti territoriali che, dalla loro, raggiungeranno il target idoneo per rispondere alla loro offerta formativa: in tal modo i corsi di professionalizzazione incontreranno la domanda di inserimento sociale e lavorativo degli adulti in situazione di svantaggio sociale. L'obiettivo del protocollo d’intesa è la costruzione di una rete di interventi operativi coordinati, condivisi, integrati e continui finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali delle persone adulte, favorendo la conoscenza dei valori legati all’orientamento permanente, nonché la diffusione dei principi e dei concetti fondamentali che lo connotano come “processo volto a facilitare nei cittadini la conoscenza di sé, del contesto formativo, occupazionale, sociale, culturale ed economico di riferimento e delle strategie necessarie per relazionarsi e interagire con tali realtà”.