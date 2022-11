Osteria Al Corder riapre e si rinnova: «Torna uno dei simboli del centro»

Lunedì 28 novembre apre le porte con un brindisi aperto a tutti l’Osteria Al Corder, nuovo progetto e pietra miliare dell’imprenditore Paolo Lai. Ancora giovanissimo, 18 anni fa, la sua storia di ristoratore iniziava proprio al Corder, all'epoca di fianco a Ca’ dei Carraresi. Oggi l’Osteria Al Corder si trova sempre nel cuore della città al posto dell'ex ristornate La Colonnetta, in Via Palestro, 2 dietro Piazza dei Signori e a due passi dai Buranelli. Il concept è nuovo ma recupera la tradizione tutta trevigiana dell'osteria dove si potranno gustare il bollito misto e gli gnocchi fatti in casa ma anche assaggiare un calice di vino assieme ad un cicheto come: uovo sodo, crostino con baccalà mantecato, fondo di carciofo o polenta e musetto. Lunedì alle 19.30 il brindisi inaugurale, aperto a tutti. Non sarà solo l'occasione per festeggiare la riapertura ma anche per celebrare i 18 anni del progetto Al Corder.

Il commento

L'imprenditore Paolo Lai conclude: «Al Corder è stato il mio primo locale, un pezzo di storia che ho voluto recuperare e rinnovare riportando a Treviso qualcosa che rischiava di perdersi: lo spirito dell’osteria, con i piatti tipici della tradizione sia in formato tradizionale che tapas, che turisti e abitanti della città potranno riscoprire».