Paolino Barbiero eletto presidente del Comitato Inps di Treviso

Paolino Barbiero, già segretario generale Cgil e, fino al 2020, alla guida del sindacato dei pensionati, è stato eletto presidente del Comitato Inps di Treviso. Il comitato, composto da rappresentanze dei lavoratori e datoriali svolge diverse funzioni in ambito previdenziale, tra queste l’amministrazione della gestione del fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle prestazioni temporanee, degli interventi di carattere assistenziale, dei contributi dei coltivatori diretti, degli artigiani, degli esercenti. Ha poi competenze sui ricorsi proposti da queste ultime tre categorie e dai lavoratori dipendenti, nonché sulle domande di assegno sociale e di prestazioni per invalidità civile. «Anche sotto l’aspetto sociale e previdenziale viviamo una fase delicata e complessa e dal territorio al Paese diverse sono le decisioni da prendere - commenta il presidente neo-eletto - Nella nostra provincia, al presidio della tutela per lavoratori e imprese che rappresenta e nelle relazioni con le parti sociali e datoriali che conduce, l'Inps sta facendo molto e molto può ancora realizzare, anche come sperimentazione. Per questo confido, in collaborazione con tutto il Comitato e la direzione, di poter dare un contributo grazie all’esperienza fatta e alle competenze acquisite in anni di attività sindacale».