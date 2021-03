Montebelluna, strisce dei parcheggi da riverniciare: modifiche al traffico

La prossima settimana a Montebelluna sono previste modifiche al traffico e alla sosta per permettere ad Abaco, azienda concessionaria della gestione dei parcheggi a pagamento del Comune di Montebelluna, di ripassare la segnaletica orizzontale dei parcheggi di alcune strade o piazze del centro storico. In particolare:

Lunedì 15 marzo sarà vietata la sosta con rimozione forzata sul tratto sud di Via Dalmazia (tratto da Viale Della Vittoria A Via A. Serena), Via Serena (tratto da Via Canova A Via Dalmazia), Via Canova (tratto terminale verso Via Serena). Vietato il transito veicolare ed è vietata la sosta con rimozione forzata in Piazza Petrarca, Via Roma (tratto da Via Tintoretto A Via Giorgione), Via Cavour (tratto da Via Tintoretto A Via Giorgione), Via Tintoretto (tratto da Via Roma a Piazza Negrelli). Inoltre, sempre lunedì, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18, in Via Borghi dal civico 1 all’intersezione con Via Castellana è sospeso il traffico veicolare (eccetto frontisti) per taglio alberi su area privata.

Martedì 16 marzo sarà vietato il transito veicolare ed è vietata la sosta con rimozione forzata in Via Roma (tratto da via Tintoretto a Via Giorgione), Via Cavour (tratto Da Via Tintoretto a Via Giorgione), Via Tintoretto (tratto Da Via Roma a Via Alighieri), Piazza Marconi, Piazza Negrelli, Via Giorgione (tratto da Via Alighieri a Piazza Negrelli), Via Veronese (tratto da Via Tintoretto a Via Caverzan).