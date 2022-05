Treviso, salone parrucchieri sperimenta la settimana lavorativa di 4 giorni

Lavorare meno per produrre di più: arriva anche a Treviso la settimana lavorativa di 4 giorni. A metterla in pratica il Maziby hair salon&spa situato nella centralissima Via Campana. Spiegano i titolari: «A partire da luglio metteremo in pratica il modello scandinavo della settimana lavorativa di quattro giorni che sta iniziando ad essere sperimentato anche in altri paesi europei, oltre a Nuova Zelanda e Giappone. Un nuovo modo di lavorare per aumentare la produttività dei dipendenti, assicurando una migliore qualità della concentrazione e un maggiore sviluppo personale. Ridurre il lavoro per incrementare i risultati si sta rivelando una strategia vincente».

«Rimanere concentrati per tanto tempo, a ritmi altissimi è una sfida non da poco - proseguono dal salone trevigiano -. Nel nostro caso, per non penalizzare i collaboratori di Maziby, verrà da tutti percepita la stessa mensilità di una settimana da 5 giorni, compensando con una produttività maggiore e con la possibilità di crescita partecipando alle attività del brand: dalla ricerca, alla sperimentazione, alla possibilità di allenarsi su nuove tecniche, di partecipare a più corsi di formazione, di vivere realtà diverse all’interno del gruppo, dai servizi fotografici alla creazione di stili e collezioni, alla condivisione e alle esperienze fuori porta, per conoscere altre realtà all’avanguardia nel settore e non solo, dedicando tempo alla famiglia o alla propria crescita personale. Pensiamo che il benessere e la crescita personale siano due fattori fondamentali nella vita delle persone e fin troppo trascurati. Il tempo a nostra disposizione è sempre troppo poco, siamo sempre sotto tensione, con l’acqua alla gola. La cultura occidentale ci ha abituato a ritmi di lavoro serrati e con alto livello di stress. Il lavoro deve essere un obiettivo rassicurante, non una fonte di malessere. Dev’essere un valore per realizzare le proprie aspirazioni, esprimere il proprio ruolo nella società, creare un futuro migliore per sé e per le famiglie. Stiamo vivendo invece un declino costante che minaccia l’armonia di gruppo, l’efficienza, la qualità del servizio offerto. Il nostro progetto 4 giorni - concludono - serve anche ad offrire un livello sempre più alto ai clienti che ci scelgono. Siamo soliti portare innovazioni, conoscenza, ricerca di servizi e prodotti di alto standard, formare i nostri collaboratori continuamente e ad alti livelli. Questo richiede sempre più tempo che spesso non abbiamo e che non possiamo continuare a sacrificare usando tutte le festività e i giorni liberi a disposizione. A lungo andare diventa logorante e improduttivo».