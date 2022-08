Pnrr, 90mila euro per sostituire i serramenti della scuola Pellizzari

Il comune di Villorba ha approvato il progetto esecutivo del terzo stralcio relativo ai lavori di sostituzione dei serramenti esterni della scuola primaria don Lino Pellizzari. Il quadro economico generale di spesa è di 90mila euro e i lavori, che dureranno al massimo due settimane, saranno effettuati durante le vacanze scolastiche.

«L'intervento - commenta il sindaco Francesco Soligo - è finanziato grazie ad un contributo di 90mila euro dall’Unione Europea destinato nel 2022 al Comune di Villorba per investimenti destinati al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica. Questo contributo ci permetterà di dare continuità ai precedenti due stralci eseguiti nel 2020 e 2021. Nel frattempo stiamo lavorando anche sui giardini delle scuole perché siano in ordine per l'inizio del nuovo anno scolastico».